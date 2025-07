Roma l’esplosione di Via Gordiani – le immagini del distributore prima e dopo

Un’immagine vale più di mille parole, soprattutto quando racconta un episodio drammatico come l’esplosione di via Gordiani a Roma. Osservando il prima e dopo attraverso le immagini di Street View e le foto sul luogo, si può apprezzare la devastazione e il cambiamento radicale del distributore di Gpl. Un confronto visivo che ci permette di comprendere la portata di questa tragica esplosione, i cui dettagli vengono svelati dall’articolo de Il Fatto Quotidiano.

Le immagini da street view e le prime foto scattate sul luogo dell’esplosione a confronto. A sinistra è possibile distinguere la colonnina del Gpl completamente distrutta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, l’esplosione di Via Gordiani – le immagini del distributore prima e dopo

In questa notizia si parla di: esplosione - immagini - roma - gordiani

Gaza, missili di Israele su una casa a Jabaliya: le immagini dell'esplosione - Un attacco aereo israeliano ha colpito una casa a Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, generando un'esplosione devastante.

Roma esplosione in via dei Gordiani: le immagini e i video dei danni alle case Vai su X

A Roma, in zona Gordiani, un’esplosione ha coinvolto un distributore di GPL. Le prime immagini mostrano i danni al vicino circolo sportivo Villa de Sanctis. Accertamenti in corso sulle cause. #roma #esplosione #incendio Vai su Facebook

Questura, 27 i feriti, 50 le persone evacuate. “Mezz’ora dopo sarebbe stata una strage” - Gualtieri: Evitate conseguenze molto più gravi (Video); Esplosione a Roma, forte boato e incendio in distributore di benzina in via Gordiani. FOTO; Esplosione a Roma in via dei Gordiani, il momento dello scoppio al distributore di carburante: video.

Esplosione a Roma, le impressionanti immagini deflagrazione | VIDEO - Diversi filmati pubblicati sui social mostrano il momento dell'esplosione presso il rifornimento di benzina ... Si legge su tpi.it

Roma esplosione in via dei Gordiani: le immagini e i video dei danni alle case - I video e le foto raccolti dai passanti e pubblicate dalla pagina Instagram di Welcome to Favelas mostrano i danni alle palazzine nei dintor ... Segnala tg.la7.it