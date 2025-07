Sale su un grattacielo di Porta Nuova a Milano e si butta con il paracadute | il video della discesa

Un'impresa audace e mozzafiato ha catturato l'attenzione di Milano: un giovane, insieme ai suoi amici, ha scalato il grattacielo Pirellino di Porta Nuova e si è lanciato nel vuoto con il paracadute. La discesa, immortalata in un video condiviso sui social, racconta una sfida estrema tra coraggio e adrenalina. Ma cosa spinge qualcuno a rischiare così tanto? Continua a leggere per scoprire di più su questa imprevedibile avventura.

Un ragazzo si è buttato con un paracadute dal grattacielo "Pirellino" di Porta Nuova, a Milano. Insieme a un gruppo di amici ha scalato il palazzo utilizzando i ponteggi di un cantiere, fino a raggiungere il tetto. Tutto è stato ripreso in un video e postato sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: grattacielo - porta - milano - paracadute

Lancio con il paracadute dalla cima di un grattacielo di Porta Nuova a Milano - L’adrenalina raggiunge il massimo con un’impresa estrema: lanciarsi con il paracadute dalla cima di un grattacielo a Porta Nuova, Milano.

Porte aperte sulla cultura e sul futuro! I ragazzi e le ragazze del progetto Sguardi Fuori hanno visitato la Biblioteca di Baggio (Milano), guidati dal personale che ogni giorno la anima e la rende accessibile a tutti. Un’occasione per scoprire il funzionamento di Vai su Facebook

Lancio con il paracadute dalla cima di un grattacielo di Porta Nuova a Milano; Sale su un grattacielo di Porta Nuova a Milano e si butta con il paracadute: il video della discesa; Si lancia con il paracadute da un grattacielo di Porta Nuova. ll video dal tetto prima del salto nel vuoto.

Si lancia con il paracadute da un grattacielo di Porta Nuova. ll video dal tetto prima del salto nel vuoto - “Siamo alla follia”, commenta Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi, che chiede norme ... Riporta msn.com

Milano, con il paracadute si lancia giù dal Pirellino: l'ultima assurda «impresa» per conquistare visibilità sui social - Il video della scalata e del lancio in via Melchiorre Gioia è stato realizzato probabilmente il 3 luglio. Scrive msn.com