La Danimarca si dice pronta a guidare l’Europa in uno dei momenti più impegnativi della sua storia

Appello per un'Europa più Forte. In un momento segnato da crisi internazionali e instabilità geopolitica, la premier danese Mette Frederiksen ha lanciato dalla città di Aarhus un appello per un’Europa più forte e coesa, aprendo ufficialmente la presidenza di turno del Consiglio UE. Negli interventi in conferenza stampa al fianco della presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e poi del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, la socialdemocratica Frederiksen ha indicato tre priorità chiave: rafforzare la difesa comune entro il 2030, aumentare il sostegno all’Ucraina e riformare il sistema europeo di asilo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net