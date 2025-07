Incendio a Terricciola fronte esteso L’invito | Non transitate in quelle zone

Attenzione a Terricciola: un vasto incendio sta minacciando la zona di Morrona, in via di Taneto. Le autorità hanno già predisposto interventi immediati con vigili del fuoco e Croce Rossa, e hanno chiuso le strade circostanti per garantire la sicurezza. Si invita la cittadinanza a evitare il transito nell’area per agevolare le operazioni di soccorso e contenimento. La priorità ora è tutelare le persone e l’ambiente. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Terricciola, 4 luglio 2025 – Fiamme nel pisano, più precisamente nella zona di Morrona, in via di Taneto. Sul posto è già attiva una squadra della Croce Rossa, con tre squadre dei vigili del fuoco appena giunte sul posto. Il fronte del fuoco è abbastanza esteso. Sono state chiuse via di Taneto e via della Cascina per permettere le operazioni di soccorso. Alla cittadinanza si raccomanda di non transitare nella zona per facilitare le manovre dei mezzi antincendio.

Incendio a Terricciola, fronte esteso. L'invito: "Non transitate in quelle zone"

