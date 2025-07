Amichevoli d’estate | Roma-Cannes si giocherà al Tre Fontane il 31 luglio

Un'occasione unica per i tifosi di assistere a una partita speciale tra due squadre con un legame particolare, che promette spettacolo e spunti interessanti per la nuova stagione.

Il ritiro estivo della Roma comincia a prendere forma definitiva, tra sudore, pianificazione e partite utili a testare le idee del nuovo tecnico. Gian Piero Gasperini ha voluto arricchire il programma con un altro appuntamento: il 31 luglio la Roma affronterà in amichevole il Cannes, club francese che milita nel Championnat National 2, la quarta serie transalpina. Una sfida tra club della stessa proprietà . Più che un’amichevole, sarà un allenamento congiunto “in famiglia”. Il Cannes, infatti, è di proprietà dei Friedkin, gli stessi che controllano la Roma, e da tempo è al centro di un progetto di rilancio sportivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Amichevoli d’estate: Roma-Cannes si giocherà al Tre Fontane il 31 luglio

