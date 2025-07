Volley Mondiali U 19 | l’Italia supera anche il Belgio Stasera la Tunisia

Le giovani stelle del volley italiano proseguono il loro cammino brillante ai Mondiali Under 19. Alla Sports Hall di Trsteni, le azzurrine di Roberta Maioli si impongono con grinta contro il Belgio, conquistando la seconda vittoria consecutiva nella rassegna iridata in Serbia e Croazia. Dopo aver superato il Cile all’esordio, ora sono pronte a sfidare la Tunisia. Segui le emozioni di questa avvincente competizione e tifiamo insieme per il sogno italiano!

Alla Sports Hall di Trsteni, per i Mondiali di volley Under 19, la Nazionale italiana batte il Belgio in quattro set, con il risultato di 3-1. Seconda vittoria per la nazionale under 19 femminile in altrettante partite della rassegna iridata di categoria che si sta disputando in Serbia e Croazia. Le azzurrine di Roberta Maioli, dopo il Cile all’esordio, battono anche il Belgio con il punteggio di 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it