Nicola Pietrangeli all’ultima sfida la più temuta e dolorosa | dal suo ricovero ospedaliero apprende la notizia della morte del figlio

Un dolore immenso scuote Nicola Pietrangeli, leggendo la notizia della tragica perdita del figlio Giorgio, strappato via da un male incurabile. La sua forza e il suo spirito sportivo si confrontano con un lutto che nessuno vorrebbe mai vivere, ma la sua dignità resta un esempio di coraggio e resilienza. In questo momento di profondo dolore, il mondo si stringe al grande campione italiano.

Nicola Pietrangeli di nuovo ricoverato al Gemelli di Roma per accertamenti, oggi ha appreso da lì la drammatica notizia della morte del figlio. E da quella stanza del Policlinico capitolino lo storico campione del tennis italiano, 91 anni, è stato raggiunto dalla terribile notizia della scomparsa di Giorgio, appena 59enne, portato via da un male incurabile che lo affliggeva da tempo. Nel porgere le proprie condoglianze al campione colpito da un lutto così devastante, allora, la Federazione Italiana Tennis e Padel ( Fitp ), non manca di ricordare i successi sportivi del giovane uomo, «uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta», che «ha partecipato con la Nazionale ai Mondiali del 1988 a Portorico, e agli Europei in Portogallo l'anno successivo ».