Hamilton avverte la Ferrari | Non voglio arrivare al punto di disobbedire ma… voglio fare quello che dico io

Lewis Hamilton lancia un avvertimento alla Ferrari: non vuole arrivare al punto di disobbedire, ma desidera che le sue volontà siano rispettate. La lontananza dalla Cina e le delusioni recenti sembrano alimentare la sua determinazione. Dopo un inizio promettente, il britannico ha affrontato ostacoli, ma continua a perseverare in un campionato che si preannuncia tutto da scrivere. La sfida è aperta: chi trionferà alla fine?

Com'è lontana la Cina per Lewis Hamilton. In apertura di campionato vinse la Gara Sprint e se il buongiorno si vede dal mattino, si disse. E invece il mattino è stato lontano anni luce dal Buongiorno. Due quarti posti al Gran Premio dell'Emilia Romagna e nell'ultimo Gp d'Austria. Nonostante le difficoltà di adattamento e l'assenza di podi, Hamilton ha continuato a raccogliere punti, posizionandosi al 6° posto nella classifica piloti con 91 punti, dietro al suo compagno di squadra Charles Leclerc che ha 119 punti e 4 podi. Ma l'abitacolo comincia a star un po' stretto e alla vigilia del Gp di Silverstone ( "C'è sempre della magia qui, non ho nemmeno bisogno di immaginarmi come sarà" ) Lewis Hamilton comincia a mettere i punti sul futuro.