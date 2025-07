Scuole in reggenza sono quasi mille | ‘Concorsi insufficienti senza nuove assunzioni’

L'Italia si appresta ad affrontare un nuovo anno scolastico con quasi mille scuole in reggenza, una realtà che mette a rischio la qualità dell'istruzione e il funzionamento delle istituzioni. Con 8.216 concorsi insufficienti e nessuna nuova assunzione in vista, è urgente attuare un piano straordinario di assunzioni. Solo così potremo garantire un sistema scolastico stabile e all’altezza delle sfide future.

Emergenza reggenza – Circa mille istituti scolastici si trovano senza un dirigente titolare, una situazione critica che i nuovi concorsi da soli non possono risolvere. È indispensabile procedere con un piano straordinario di assunzioni per garantire la piena funzionalità del sistema scolastico nazionale. L’emergenza reggenza L’anno scolastico rischia di iniziare con un numero allarmante di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: reggenza - mille - concorsi - scuole

Dal 1° settembre 2025 saranno mille le sedi scolastiche ad avviare l’anno senza il proprio preside e che si ritroveranno gestite da un dirigente di un’altra scuola autonoma: si tratta di un fenomeno derivante da diversi fattori. Vai su Facebook

MILLE SCUOLE IN REGGENZA: I CONCORSI NON BASTANO SENZA ASSUNZIONI; Mille scuole in reggenza dal 1° settembre 2025, Valditara rassicura: con i nuovi concorsi stiamo rimettendo in moto l’Istruzione italiana; Emergenza reggenze scolastiche 2025: assunzioni e incarichi annuali per garantire un dirigente in ogni scuola.

Mille scuole in reggenza dal 1° settembre 2025, Valditara rassicura: con i nuovi concorsi stiamo rimettendo in moto l’Istruzione italiana - Dal 1° settembre 2025 saranno circa mille le sedi scolastiche ad avviare l’anno senza il proprio preside e che si ritroveranno gestite da un dirigente di un’altra scuola autonoma e che quindi andranno ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Scuole, in “reggenza” anche l'amministrazione - Il Mattino - Scuole, in “reggenza” anche l'amministrazione Le scelte dell'Ufficio scolastico regionale per i plessi sottodimensionati. ilmattino.it scrive