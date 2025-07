Esplosione Roma testimonianze della gente | Boato enorme Sentito fuoco sulla pelle

Un’enorme esplosione scuote Roma, lasciando la città sotto shock e i cittadini tremanti. Testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il tragico evento descrivono un boato assordante e un fuoco che si percepiva sulla pelle, rendendo palpabile la paura e l’angoscia nel quartiere Prenestino. Questi racconti ci offrono uno sguardo diretto su quanto accaduto, sottolineando l’impatto devastante di questa emergenza.

“Abbiamo sentito un boato enorme. Il palazzo ha oscillato, abbiamo sentito il fuoco sulla pelle”, così i cittadini del quartiere Prenestino a Roma hanno raccontato al Tg2000 come hanno vissuto l’esplosione di un distributore di gpl. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Esplosione Roma, testimonianze della gente: “Boato enorme. Sentito fuoco sulla pelle”

In questa notizia si parla di: sentito - esplosione - roma - boato

Bagnatica, l’esplosione nella villetta a schiera: i residenti avevano sentito puzza di gas - Il 28 maggio 2025, una devastante esplosione ha ridotto in macerie una villetta a schiera a Bagnatica, lasciando solo due pilastri in piedi.

Esplosione ad un distributore di benzina a Roma, 21 i feriti, nessuno sarebbe in gravi condizioni - LIVE Il boato al Prenestino sentito in molti quartieri della Capitale. Danni a palazzi circostanti. #ANSA Vai su X

Adnkronos. . Paura oggi a Roma. Una fortissima esplosione si è verificata in zona Prenestina e il boato è stato sentito in diverse zone della Capitale. A fuoco poco dopo le 8 in via dei Gordiani una cisterna di gas. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118. Otto pol Vai su Facebook

Questura, 27 i feriti, 50 le persone evacuate. “Mezz’ora dopo sarebbe stata una strage” - Ambulanze esplose, volavano pezzi di lamiera; Scoppia un distributore di benzina al Prenestino, tetto volato a 300 metri. I residenti: «In aria pezzi di vetro e ferro». Meloni: «Seguiamo la situazione»; Esplosione a Roma in distributore di benzina in via dei Gordiani, molti feriti: boato in città, poi l'incendio.

Incidente a un distributore di benzina: esplosione a Roma, il boato sentito fino al centro. «Soccorse 40 persone» - Prima un boato, poi fiamme e una colonna di fumo nero ben visibile da tutto il quartiere, e non solo. Si legge su msn.com

Esplode distributore di benzina a Roma, boato sentito in tutta la città: almeno 21 feriti - L'incidente, avvenuto intorno alle 8:20 di venerdì mattina, sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna durante il rifornimento dell'impianto di distribuzione. Si legge su msn.com