Il nirvana è qui – Indagine tra le strade di Berlino.

Immergiti in un affascinante viaggio tra le strade di Berlino con "Il nirvana è qui", il secondo fumetto di Mikael Ross pubblicato da Bao Publishing. Dopo il successo di "Imparare a cadere", l’autore tedesco torna a esplorare la città, questa volta con un’atmosfera intensa e monocromatica, arricchita da dettagli rossi che catturano l’attenzione. Un racconto che unisce arte, poesia e introspezione, pronto a rivelare i segreti nascosti nel cuore della metropoli.

Dopo Imparare a cadere, uscito nel 2020, Il nirvana è qui è il secondo fumetto di Mikael Ross pubblicato da Bao Publishing. L’autore tedesco sceglie nuovamente Berlino come ambientazione, ma stavolta rinuncia al colore in favore del bianco e nero, con qualche punta di rosso in alcune scene significative. Il titolo, invece, riprende un verso di una celebre poesia vietnamita, citata anche all’interno del fumetto stesso. Il nirvana è qui – Mikael Ross; Bao Publishing Uno strano incontro. Nel parcheggio di un mercato al confine con la Polonia, i fratelli Tâm e Dennis hanno una breve conversazione con una ragazza di origine vietnamita che sembra chiusa all’interno di una macchina. 🔗 Leggi su Nerdpool.it