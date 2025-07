Jonas Vingegaard | Pogacar più forte del passato la cronoscalata può fare grandi differenze

Jonas Vingegaard si prepara a sfidare Tadej Pogacar nel prossimo Tour de France, puntando a consolidare il suo ruolo di protagonista. La cronoscalata pu242 potrebbe fare la differenza, sfruttando la sua forza e determinazione per mettere in discussione il passato e scrivere un nuovo capitolo di questa epica battaglia tra i due campioni. La sfida promette emozioni e sorprese, perché nel ciclismo come nella vita, il futuro si costruisce anche sulle vittorie passate.

Jonas Vingegaard sta scaldando i motori in vista del Tour de France, che scatterà sabato 5 luglio con una frazione riservata ai velocisti. Il due volte vincitore della Grande Boucle punta a essere grande protagonista anche in questa edizione della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo: sarà proprio il danese il rivale di riferimento dello sloveno Tadej Pogacar, proprio come è successo negli ultimi quattro anni caratterizzati da grandi duelli. Il capitano del Team Visma Lease a Bike ha fatto un punto della situazione alla vigilia dell’evento, a cui si è presentato dopo aver scaldato le gambe al Giro del Delfinato perdendo terreno nei confronti del Campione del Mondo: “ Finora è stata una stagione strana, ma questo mi dà ancora più motivazione: siamo pronti per la battaglia con una grandissima squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Pogacar più forte del passato, la cronoscalata può fare grandi differenze”

