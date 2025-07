Giroud e Pogba sono i chiari esempi che la Ligue1 non attira i giovani calciatori So Foot

Giroud e Pogba sono simboli di un fenomeno che scuote la Ligue 1: il mancato richiamo per i giovani talenti del calcio mondiale, lasciando spazio principalmente a veterani come loro. Con Giroud al Lille e Pogba al Monaco, la prossima stagione sarà una sfida tra esperienza e il tentativo di riscoprire l'appeal del campionato francese. Ma questa situazione pone una domanda cruciale: può la Ligue 1 rigenerarsi e tornare a brillare per le nuove generazioni?

Nella prossima stagione della Ligue1 Giroud e Pogba, rispettivamente con Lille e Monaco, proveranno a rimettersi in gioco. Ma questi due acquisti destano preoccupazione in Francia: il campionato locale non riesce ad attirare gli astri nascenti del calcio internazionale (tranne il Psg). Giroud e Pogba sono i chiari esempi che la Ligue1 non attira i giovani calciatori. So Foot scrive: Olivier Giroud è tornato nel campionato francese. Un ritorno importante per la storia della Ligue 1, ma che evidenzia anche la difficoltà dei club francesi ad attrarre giocatori nei loro anni migliori. Dopo Benjamin Mendy, Steven Nzonzi, Corentin Tolisso, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti e Paul Pogba, ecco un altro campione del mondo del 2018 che decide di tornare all’ovile, ma, come i suoi predecessori, non torna nel campionato francese con il top della forma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giroud e Pogba sono i chiari esempi che la Ligue1 non attira i giovani calciatori (So Foot)

