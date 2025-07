Perché usano la camera iperbarica per curare gli ustionati dell'esplosione a Roma

L'ossigenoterapia iperbarica in camera iperbarica rappresenta una svolta nelle cure per gli ustionati, grazie alla sua capacità di accelerare il processo di guarigione e ridurre le complicanze. Dopo l'esplosione a Roma, questa tecnica si è rivelata fondamentale per migliorare le prospettive di recupero dei feriti. Ma quali sono esattamente i benefici di questa terapia all'avanguardia? Scopriamolo insieme.

Fra le molteplici applicazioni mediche, l'ossigenoterapia iperbarica (OTI) in camera iperbarica è molto efficace anche per il trattamento delle ustioni. Non a caso alcuni dei feriti dell'esplosione avvenuta il 4 luglio a Roma sono stati subito sottoposti a questo trattamento in ospedale. Ecco quali sono i suoi benefici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

