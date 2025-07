Sciopero a Parigi fermi 4 aerei su 10

Il secondo giorno di sciopero dei controllori di volo francesi ha causato disagi significativi nei cieli di Parigi, con circa il 40% dei voli cancellati e decine di migliaia di passeggeri coinvolti nel cuore dell’estate. La situazione si è aggravata, con decisioni di cancellazioni anche in altre città come Nizza, Lione e Marsiglia. In questo scenario di caos aeroportuale, molti si chiedono: quanto durerà questa difficile fase?

13.30 Secondo giorno di sciopero dei controllori di volo francesi. Circa il 40% dei voli è stato cancellato per oggi in tutti gli aeroporti di Parigi, con conseguenze per decine di migliaia di passeggeri nel pieno del periodo di vacanze estive. I disagi sono cominciati ieri e si sono intensificati oggi. L'autorità per l'aviazione ha chiesto anche di cancellare la metà dei voli su Nizza e il 30% di quelli su Lione, Marsiglia e altre città. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

