Tragico incidente a Ostia Antica | investito e ucciso un uomo sulla via del Mare

Un tragico episodio scuote Ostia Antica: ieri sera, un uomo di 58 anni è stato investito e ucciso sulla via del Mare, creando sconcerto tra cittadini e autorità. La dinamica dell’incidente, ancora sotto indagine, ha lasciato tutti senza parole. Per aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti su questa drammatica vicenda, abbonati a DayItalianews e resta informato sugli sviluppi.

Un incidente stradale dai risvolti tragici quello verificatosi ieri sera nella zona di Ostia Antica; un uomo di 58 anni, di nazionalità romena, è stato travolto e ucciso sulla via del Mare. Il fatto è avvenuto intorno alle 22:00, al chilometro 22,500 della strada, nelle immediate vicinanze di Ostia Antica. L'incidente e la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava camminando lungo la via del Mare quando è stata investita da un Jeep Grand Cherokee condotto da un uomo di 54 anni. L'impatto è stato fatale: il 58enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per la vittima non c'era ormai nulla da fare.

