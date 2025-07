Gli errori le impronte l' alibi della zia | il punto sul delitto di Garlasco

Le prime indagini sul delitto di Garlasco sono state caratterizzate da insidiosi errori e imprecisioni. Uno degli inquirenti, tra i primi ad entrare nella villetta, rivela: “Abbiamo commesso degli sbagli, ma ci siamo impegnati a ricostruire la verità .” Scopriamo come queste scelte abbiano influenzato il corso delle indagini e il destino di chi è stato accusato.

Nelle prime indagini sul delitto di Garlasco sono stati commessi errori? Risponde uno degli inquirenti tra coloro che entrarono per primi nella villetta.

“Volontà non errori”. Cosa emerge dall'inchiesta de Le Iene sul delitto di Garlasco - L'inchiesta de Le Iene sul delitto di Garlasco mette in luce come la volontà di trovare la verità possa contrastare con errori e kessere influenzata da testimonianze ambiguë.

Delitto di Garlasco, gli esami confermano assenza di Dna sulle impronte. Da quanto si è appreso solo su uno dei fogli di acetato verranno ripetuti gli esami perché è stata trovata qualche traccia, forse di saliva. Anche in questo caso però sarà praticamente imp

Delitto di Garlasco e l'impronta 33. Garofano: "La Procura la attribuisce a Sempio per un errore del software automatico" - La relazione firmata dal generale, ex comandante dei Ris, e dal dattiloscopista Luigi Bisogno per la difesa di Sempio riduce a 5 le minuzie rilevate, che rendono la traccia non utilizzabile per attrib