Nicola Pietrangeli lutto grave in famiglia | la notizia lo raggiunge mentre è ricoverato in ospedale

Una giornata drammatica per Nicola Pietrangeli, che si trova in ospedale per motivi di salute, e a cui si aggiunge una notizia sconvolgente: la perdita del figlio Giorgio, anche lui figura di spicco nel mondo dello sport. In un momento così difficile, il leggendario tennista italiano si trova ad affrontare il dolore maggiore. La forza e il coraggio di Nicola saranno sicuramente messi alla prova, mentre il ricordo del suo amato figlio rimarrà vivo.

Nicola Pietrangeli, 91 anni, è da qualche giorno di nuovo ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti e proprio mentre era lì, come appreso dall’Adnkronos Salute, ha saputo della morte del figlio, Giorgio Pietrangeli, a causa di un male incurabile. Il figlio del leggendario tennista aveva 59 anni ed è stato uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta: ha partecipato con la Nazionale ai Mondiali del 1988 a Portorico e agli Europei in Portogallo l’anno successivo. Nel 1985 ha partecipato agli Europei di Forte dei Marmi, nel 1989 ha vinto il Campionato italiano di Viareggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

