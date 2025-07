Roma nella fase di scarico del gpl | cosa c' è dietro l' esplosione

Un'esplosione devastante vicino a un distributore di benzina a Roma ha scosso il quartiere Prenestino, rilasciando una maestosa palla di fuoco e una colonna di fumo nero. Il questore Roberto Massucci ha spiegato che l'incidente, verificatosi durante lo scarico di GPL, è stato un grave incidente. Ma cosa ha causato questa tragedia? Scopriamolo insieme mentre si indaga sui dettagli di questo drammatico evento.

"Purtroppo è stato un incendio grave che pare sia dipeso da un incidente nella fase di scarico del gpl": il questore di Roma, Roberto Massucci, lo ha detto a margine di una iniziativa all'ospedale San Filippo Neri a proposito dell'esplosione di questa mattina vicino a un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, zona est della Capitale. Esplosione che ha rilasciato in cielo una palla di fuoco e poi un'alta colonna di fumo nero. "Gli operatori di polizia che stavano effettuando l'intervento, come anche altri soccorritori, sono stati investiti da quest'esplosione molto forte e ora sono nei vari ospedali, fortunatamente non mi risultano situazioni di pericolo di vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, "nella fase di scarico del gpl": cosa c'è dietro l'esplosione

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

