LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | scatta la FP1 la Ferrari vuole avvicinarsi alla McLaren

L'attesa è ufficialmente iniziata: alle 13.30 scatta la FP1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, sul mitico circuito di Silverstone. La Ferrari punta a ridurre il divario dalla McLaren, mentre i team svelano le loro novità tecniche. Con condizioni meteorologiche perfette e un’atmosfera elettrica, i piloti sono pronti a sfidarsi in questa prima sessione. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti live e scoprite chi si aggiudicherà la prima manche di questa emozionante gara.

13.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI GRAN BRETAGNA!!!!!! 13.28 Tutto pronto per il via della sessione. Al momento meteo impeccabile a Silverstone. 22° per quanto riguarda l'atmosfera e 38° sull'asfalto. 13.26 Concentriamoci sulla FP1. Come ampiamente annunciato tutti i team porteranno in pista novità interessanti. Nuovo fondo per le McLaren, nuova sospensione posteriore per le Ferrari. Il lavoro sarà puntato su questi aspetti per capire se le novità funzioneranno o meno 13.23 In 59 GP disputati a Silverstone. – in 22 occasioni ( 37,3% ) il vincitore è partito dalla pole position; – in 40 occasioni ( 67,8% ) il vincitore è scattato dalla prima fila.