Nido di tartaruga a Campomarino la scena è incredibile | il video mentre depone le uova durante la notte

Un evento straordinario si è verificato sulla spiaggia di Campomarino: una tartaruga marina Caretta caretta ha deposto le sue uova sotto il cielo stellato, un momento di rara bellezza e speranza per la natura. La scena, catturata in un video emozionante durante la notte, evidenzia l’importanza della tutela di questa specie minacciata. Un impegno condiviso che assicura un futuro più sicuro alle nostre meravigliose creature marine. Continua a leggere.

Una tartaruga marina Caretta caretta ha deposto le uova sulla spiaggia di Campomarino, in Molise, durante la notte. L’evento, raro e suggestivo, è stato filmato. Il nido, il terzo sulla costa molisana, è ora protetto e monitorato da esperti e volontari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È in Sicilia il primo nido di tartaruga della stagione: messo in sicurezza dai volontari del Wwf - In Sicilia, durante la Giornata Mondiale della Biodiversità, i volontari del WWF hanno scoperto il primo nido di tartaruga Caretta caretta del 2025 a Sampieri, Ragusa.

Deposte le uova nella notte del 3 luglio: volontari e autorità al lavoro per proteggere il nido. Appello alla cittadinanza: “Non disturbate la zona” Vai su Facebook

Caretta Caretta depone uova sulla spiaggia di Campomarino - Una tartaruga in nottata, intorno alle 2, ha deposto le uova sulla battigia tra il lido Oasi e il Toschi. Secondo msn.com