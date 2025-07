Ambesi ragiona | Shelton può essere ostico per Sinner Attenzione a Djokovic | è perfettamente a suo agio

Jannik Sinner sta conquistando Wimbledon 2025 con una determinazione senza precedenti, stabilendo un nuovo record per l’Italia ai Championships. Ma il torneo è ancora in pieno svolgimento, e sfide come quella contro Shelton e Ambesi, o le insidie di giocatori come Pu242, rendono questa edizione davvero avvincente. Nell’ultimo episodio di TennisMania, Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi analizzano tutte le sfumature di questo spettacolo. Colpisce il fatto che questi ragazzi arrivino al terzo...

Jannik Sinner avanza agevolmente al terzo turno di Wimbledon 2025 nel tabellone maschile insieme ad altri quattro azzurri, stabilendo un nuovo record per l’Italia ai Championships. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Colpisce il fatto che questi ragazzi arrivino al terzo turno avendo perso un set in gruppo nel secondo turno, e quel set lo perde Sonego. Io non avevo grossi dubbi sulla sua vittoria, perché oggettivamente già ad Halle aveva fatto vedere cose notevoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ambesi ragiona: “Shelton può essere ostico per Sinner. Attenzione a Djokovic: è perfettamente a suo agio”

