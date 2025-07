Battiti Live 2025 su Canale 5 la prima puntata con Olly Fedez Lauro Annalisa

Preparati a vivere un’estate musicale indimenticabile! Battiti Live 2025 torna su Canale 5 con una prima puntata imperdibile, condotta da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis. Tra ospiti stellari come Olly, Fedez, Lauro e Annalisa, il palco si accenderà con hit travolgenti e performance memorabili. Non perdere l’appuntamento di lunedì 7 luglio in prima serata: la musica più amata ti aspetta per infiammare le tue serate!

Torna su Canale 5 con l’edizione 2025 Battiti Live, gli ospiti della prima puntata del festival condotto da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis. Le stelle più amate del panorama italiano e internazionale sono pronte a infiammare il palco di Battiti Live 2025 con hit indimenticabili. La prima puntata andrà in onda lunedì 7 luglio in prima serata su Canale5. Alla conduzione troviamo Ilary Blasi e Alvin, insieme a Nicolò De Devitiis. Da Molfetta, Battiti Live è pronto a regalare al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale. La regia del festival è affidata a Luigi Antonini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Battiti Live 2025, su Canale 5 la prima puntata con Olly, Fedez, Lauro, Annalisa

