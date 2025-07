In Italia abbiamo un problema con la cultura dello stupro e il processo a Ciro Grillo è la punta dell'iceberg

In Italia, il caso Ciro Grillo rappresenta solo la punta dell’iceberg di una cultura dello stupro ancora radicata nel nostro Paese. Pubblici ministeri e avvocati delle parti civili hanno mostrato un’inaspettata empatia verso gli imputati, sollevando profonde riflessioni sul nostro sistema giudiziario e sociale. Abbiamo approfondito il tema con l’avvocata Tatiana Montella e la pedagogista Alessia Dulbecco, per capire come affrontare questa piaga e promuovere un cambiamento reale. Continua a leggere.

Nel processo a Ciro Grillo e ai suoi amici per stupro di gruppo, l’avvocata Bongiorno difende la vittima Sottoposta a 1675 domande, la ragazza ha sempre risposto con coerenza, denunciando il “totale disprezzo” per il consenso femminile Vai su Facebook

