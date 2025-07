Che fine ha fatto Ramsey dopo il fallimento col Cardiff | è in Messico ha un'ultima sfida nella testa

Dopo il fallimento al Cardiff, Aaron Ramsey ha cercato di reinventarsi in Messico, dove si prepara a vivere l'ultima grande avventura della sua carriera: i Mondiali. La sua determinazione e passione rimangono intatte, pronto a scrivere un nuovo capitolo sulle scene internazionali. Ma quale sarĂ il suo ruolo in questa sfida decisiva? Continua a leggere per scoprire come Ramsey affronterĂ questa ultima, emozionante sfida.

Le ultime tracce calcistiche di Aaron Ramsey lo davano in Patria, al Cardiff City dove aveva deciso di intraprendere il doppio ruolo di allenatore-calciatore per salvare la squadra di casa sua. Obiettivo miseramente fallito con la retrocessione e la messa in vendita del club. Ora è finito in Messico, in attesa di giocare la sua ultima sfida in carriera: i Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

