Occupy Cannes | la Troma in azione nel trailer del documentario della figlia di Lloyd Kaufman

Immergetevi nel mondo caotico e irresistibile di Troma con il nuovo trailer di "Occupy Cannes", il documentario dedicato alla geniale figlia di Lloyd Kaufman. Tra follia, cinema indipendente e strategie di marketing audaci, questa produzione svela i retroscena di un'icona cult, sempre pronta a rivoluzionare il festival di Cannes. Preparati a scoprire un lato inaspettato del cinema underground. Ecco tutto ciò che devi sapere per immergerti in questa avventura unica.

La Troma è nota non solo per i suoi film folli a basso budget, di cui Toxic Avenger è il più famoso, ma anche per le sue strategie di marketing al festival di Cannes. La figlia di Lloyd Kaufman gli ha dedicato il documentario Occupy Cannes, di cui vi mostriamo il trailer.

