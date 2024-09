Troppe disattenzioni Non possiamo continuare a fare tutti questi regali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Che faccia avrebbe Vincenzo Italiano in sala stampa se il suo Bologna fosse affondato, come a lungo ha rischiato diprima del doppio colpo di coda finale, sotto i colpi di Cutrone e Paz? Forse una faccia non molto diversa da quella che il tecnico esibisce nel ventre del Sinigaglia: la faccia di uno che è ancora miracolosamente vivo nonostante gli sia passato sopra un treno. Inevitabile, allora, partire dagli errori dei suoi ragazzi: davvero un numero incalcolabile. "Troppi errori in fase di palleggio, troppi disimpegni sbagliati – ammette il tecnico –.i pericoli che abbiamo corso sono nati da palloni che avevamo tra i piedi. Il Como ha giocatori rapidi, bravissimi a ribaltare l’azione, ma noi non"., sì: perché l’analisi del tecnico spazia anche sulle altre partite.