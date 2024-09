Alla scoperta degli scenari dell’Albero degli zoccoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Una visita guidata nel centro storico di Martinengo,dei luoghi scelti dal regista bergamasco Ermanno Olmi (1931-2018) per le riprese de “L’albero“, film Palma d’Oro a Cannes nel 1978, interpretato da contadini e gente della Bassa Bergamasca, che racconta la vita di una famiglia in una cascinafine dell’800. L’iniziativa Borgo in scena, organizzata da Comune e Pro Loco di Martinengo, è in programma oggi pomeriggio. Due i turni previsti, alle 14,30 e alle 16 (ritiro dei biglietti in loco, adulti 8 euro, minori di 12 anni gratis, ritrovo in piazza Maggiore; consigliata la prenotazione). Martinengo è il comune che può vantare più ambientazioni de L’albero: i luoghi presenti nel film sono il convento dell’Incoronata, il Filandone, i portici di via Tadino, via Celestino Colleoni, la piccola chiesa di San Rocco, in via Molino Nuovo.