Ruolo inedito per un azzurro Conte ha deciso la sua posizione | la scelta lascia tutti sorpresi!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Antoniocontinua a lavorare con la sua rosa. Il tecnicostarebbe optando per una nuovissima idea. Il tecnico del Napoli continua a lavorare sui meccanismi del proprio gruppo. Il numero uno della squadra conosce l’importanza dei prossimi match, motivo per il quale starebbe cercando di preparare al meglio i propri ragazzi. La missione non è affatto semplice, ancor più perché servirà tanto lavoro nel corso della settimana. Infatti, a Castel Volturno stanno andando in scena diversi cambiamenti che vanno a mutare la vera natura degli azzurri. Uno dei calciatori “colpiti” dalle idee del tecnico, è senza dubbio Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, arrivato dal Torino su richiesta precisa dell’allenatore, si è immediatamente ambientato nel mondo. Ciò nonostante, però, ha dovuto fare i conti con un cambiamento importante.