Chiara Ferragni e Fedez svelata la cifra che lei avrebbe chiesto per il mantenimento e quella effettivamente offerta dal rapper

(Di sabato 14 settembre 2024)si sarebbero recentemente incontrati per la prima volta presso lo studio legale dell’avvocato Missaglia per discutere i termini del loro divorzio. A riportare la notizia è Fabrizio Corona tramite il suo sito Dillinger News, che offre una nuova prospettiva sulla questione, ribaltando le ipotesi iniziali che volevano l’influencer come unica responsabile della gestione dei figli, mentresi sarebbe occupato solo delle spese mediche e scolastiche. Secondo il racconto di Corona, l’incontro tra i due coniugi sarebbe stato molto teso., accompagnato dalla sua assistente e dal suo avvocato, nonnemmeno salutato la madre di, che invece era presente accanto alla figlia. Questo clima di freddezzacaratterizzato tutto l’incontro, dimostrando un rapporto molto distante tra i due ex partner.