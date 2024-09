Tragico Incendio a Milano | Tre Giovani Vittime in un Emporio Cinese

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

Milano, 13 settembre 2024 – È di tre morti il bilancio dell'incendio che ieri sera, intorno alle 23, ha devastato un magazzino di articoli cinesi in via Ermenegildo Cantoni 3, a Milano. Le vittime, tutte giovani e di nazionalità cinese, sono due fratelli di 19 e 17 anni e una ragazza di 24 anni. Sul posto sono intervenuti prontamente cinque mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano, che hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza il magazzino. L'intervento dei soccorritori, tuttora in corso, include il raffreddamento degli ambienti e lo smassamento del materiale incendiato. Presenti anche i carabinieri, la polizia scientifica, il personale del 118 e la polizia locale.