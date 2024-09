Erano tutti ragazzi Incendio nella notte in Italia | una strage Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un tragicoha colpito Milanoserata di ieri, venerdì 12 settembre 2024, causando la morte di tre giovani di nazionalità cinese. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 presso un emporio di articoli cinesi situato in via Ermenegildo Cantoni 3. Le vittime, due fratelli di 19 e 17 anni e una giovane di 24 anni, sono state trovate senza vita all'interno dell'edificio, avvolto dalle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, l'sarebbe scoppiato a causa di un corto circuito in una cella frigorifera. I vigili del fuoco, allertati immediatamente, sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e cercare eventuali persone intrappolate. Nonostante gli sforzi, le tre giovani vite non sono state salvate.