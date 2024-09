Djokovic e la sua esperienza al Villaggio Olimpico | Troppa confusione ho deciso di andarmene per potermi concentrare meglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Prima regola del: non si parla (male) del. O almeno questa era la speranza dell’organizzazione parigina. Durante le due settimane olimpiche, invece, le lamentele hanno preso il sopravvento. L’ultima critica arriva da Novak: “Volevo andare alla mensa e in palestra ai Giochi Olimpici, c’erano tanti atleti lì, ma è arrivato il momento in cui ho dovuto voltarmi e”, così il tennista serbo a RTS nella trasmissione The way of the Champions. “Me ne sono andato” Il segreto della medaglia d’oro? Sta (anche) nella decisione drastica – ma necessaria – di abbandonare il: “A Pechino sono rimasto tutto il tempo nel, mentre questa volta hodi stare fuori persulle sfide future. Tuttavia, ho visitato ildiverse volte e volevo andare alla mensa e in palestra.