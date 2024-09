Prevenzione screening e vaccini | la Casa della Salute ospita un nuovo open day

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pisa, 11 settembre 2024 – Il 12 settembre, dalle 10 alle 18.00, alladi Pisa (poliambulatorio di via Garibaldi, 198 – 1° piano) si svolgerà il quarto “Day” rivolto ai cittadini che desiderano effettuare visite di, vaccinazioni egratuiti. Non serve appuntamento. Inoltre, sarà possibile entrare in contatto con medici e infermieri per un consulto relativo ai percorsi dedicati alle malattie croniche e alle diverse forme di. Inoltre, dalle 15 alle 18, in collaborazione con AIMA (Associazione Malati Alzheimer) si terrà un incontro aperto al quale parteciperanno neurologi, psicologi, dietologi che illustreranno le diverse possibilità per prevenire e affrontare il declino cognitivo causato dalle malattie neurodegenerative.