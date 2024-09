L’Udc inaugura la sede e riporta il sereno nel centrodestra sannita | Va costruito un percorso comune

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’zione della nuovadella segreteria provinciale dela Benevento, diventa l’occasione perre ilneldopo mesi di fibrillazioni e soprattutto incomprensioni. A supportare il segretario provinciale Udc Antonio Verga, nell’accogliere il leader nazionale Lorenzo Cesa, c’erano i rappresentanti di tutti i partiti della coalizione di, per la prima volta insieme dalle le Elezioni Provinciali del Dicembre 2023. Per Forza Italia il deputatoe coordinatore provinciale Francesco Maria Rubano, il segretario provinciale Luigi Bocchino per la Lega ed il vice-coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Pietrantonio Mauriello.