L’incertezza su voti sintetici e assunzioni l’attesa sullo ius scholae e la direttiva sui cellulari | Prima campanella per la scuola-cantiere di Valditara

(Di giovedì 12 settembre 2024) Educazione civica, nuovi docenti assunti,in classe: inizia l’anno e ladiè ancora unaperto (nonostante le promesse) Gli alunni che in questi giorni tornano sui banchi (oggiin Lombardia e Campania, lunedì tocca – tra le altre – a Lazio ed Emilia-Romagna) si trovano alle prese con una sorta di. Il ministero dell’Istruzione e del merito ha messo in campo molti progetti, gli uffici in questi giorni sono al lavoro per portare tutto a termine al più presto, ma il mondo dei sindacati e dei dirigenti scolastici ha molti dubbi sul fatto che l’inizio dell’anno scolastico possa prendere il via senza problemi. Tante le novità, così come gli annunci fatti dal governo e non ancora realizzati.