FVG ORCHESTRA a Villa Manin | Glauco Venier rilegge le villotte friulane di Zardini 15 settembre

(Di giovedì 12 settembre 2024) La tradizione friulana incontra la musica jazz: domenica 15alle 20.30, nel Cortiled’Onore dia Passariano, FVGporta sul palco il concerto “sinfonico” in cui il pianistainterpreta in chiave sinfonica accattivante le affascinanti, capolavori della tradizione musicale del Friuli. Con la direzione del Maestro Giuliano Medeossi e la voce di Alba Nacinovich, laFVGcoinvolgeranno ed emozioneranno il pubblico con una perfetta fusione tra la grandiositàle e l’anima popolare dei celebri canti composti ad inizio ‘900 da Arturo, in occasione del centenario della sua morte. I brani disaranno rielaborati in chiave jazz, dando così all’intimità delle sue composizioni in marilenghe una veste contemporanea e inedita.