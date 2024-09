Coppari Cbc sulla sfida di Champions ad Anfield | Prenotati già circa 1 800 tagliandi Novità tra weekend e inizio della prossima settimana Febbre Reds caccia ai biglietti sui siti inglesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) I charter per la trasferta di Liverpool sono già esauriti. "Ne abbiamo organizzati tre, tutti pieni", fa sapere il presidente del Centro Bologna Clubs Andrea. Ma tre sono pure i charter organizzati dai gruppi ultras rossoblù. Costo medio del viaggio tra i 600 e i 650 euro, a secondo se chi ha prenotato abbia l’assicurazione sanitaria o la voglia fare includendola nel prezzo. Oltre a chi si affida a gruppi e Centro Bologna Clubs, c’è pure una parte di tifosi che ha prenotato il biglietto per, organizzandosi con voli privati. Morale? "Dovrebbero essere1800 i". Su un totale di 3005 posti previsti per il settore ospiti del tempio del Liverpool. Ancora, però, non si conosce il prezzo esatto dei