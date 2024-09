Totti | Serie A? Juventus ha fatto mercato importante tutte…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Francescoè stato intervistato quest’oggi da Sky Sport relativamente alla nuova Italia di Luciano Spalletti. L’ex capitano della Roma si aspetta inoltre unaA equilibrata, non un assolo dell’Inter. NAZIONALE – Francescosottolinea gli errori di Luciano Spalletti in estate con l’Italia: «Che differenze ci sono tra allenatore di un club e ct? Sembrano due mestieri opposti: un discorso è allenarli quotidianamente, un altro è vederli una volta al mese per una settimana. Devi essere più pronto, più preparato. È anche diverso come allenarli e approcciarli. Spalletti penso che abbia capito i suoi errori, l’ha ammesso anche lui in una recente intervista. Spero che la sua Italia possa ripartire di slancio in questa Nations League e la Nazionale torni a essere quella che tutti ci aspettiamo». L’ex giocatore ha poi toccato il temaA.