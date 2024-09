L’Europa sudorientale contro l’energia russa a basso costo Garantisce Washington

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Terminare i progetti di connettività che supportano e facilitano la collaborazione energetica regionale, rifiutando allo stesso tempo “il calice avvelenato” del. Per questa ragione l’abbondanza energetica delcontribuirà a promuovere un sistema energetico sicuro, conveniente e sostenibile per l’intera regione e oltre. La tesi è stata nuovamente sciorinata da un rappresentante del governo americano, al tempo stesso tra i più esperti nel campo energetico/geopolitico, non fosse altro perché negli ultimi dieci anni è stato ambasciatore a Kyiv e ad Atene. Jeoffrey Pyatt, Assistente del segretario di Stato degli Stati Uniti per le risorse energetiche, ribadisce un concetto altamente strategico: è la progettazione energetica il passepartout per le nuove dinamiche internazionali.