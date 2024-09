Inter e Milan uniti per lo stadio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024)per loNon c’è solo San Siro, si decide entro ottobre La vicenda del nuovodipotrebbe vedere in questi giorni la parola fine. Dopo 5 anni di progetti, acquisizioni di terreni, incontri, comitati del no e dibattiti pubblici, le due società che a lungo hanno pensato di dividersi, alla fine hanno scelto la via iniziale ovvero quella di realizzare unoinsieme con l’idea San Siro che potrebbe presto vedere il suo grande ritorno di fiamma finale. I tempi sono stretti . Perché secondo quanto riportato dal Corriere della Sera entro fine mese il Comune dio attende una decisione finale quantomeno sul discorso San Siro.