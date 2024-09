Corvetto le due facce della piazza tattica | di giorno i giochi di notte i bivacchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano – L’asfalto colorato, le auto in sosta selvaggia sparite e sostituite da fioriere, panchine e tavoli da ping pong. Sono i mini salotti en plen air, le “Piazze aperte“, o tattiche, realizzate nei quartieri “per valorizzare lo spazio pubblico come luogo di aggregazione”, spiega il Comune nella nota di presentazione del progetto. In 6 anni ne sono nate 43, sparpagliate nei nove Municipi, a cui si aggiungono quelle agli ingressi delle scuole: 87 le proposte arrivate all’Amministrazione dagli stessi plessi, da associazioni e cittadini. Di queste, 27 sono state selezionate come prioritarie. E, al momento, le “piazze“ davanti alle scuole sono 7, mentre 11 sono in corso di realizzazione e verranno ultimate entro l’anno. Non tutti i cittadini, però, gioiscono.