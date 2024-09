Tre piatti di carbonara e uno di trippa | lo scontrino che spiazza tutti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Tredie uno di, una bottiglia d'acqua e una di Coca Cola, e due caffè: totale 45 euro. Il conto presentato a un tavolo di quattro persone in una taverna a Roma ha sorpreso i clienti. Uno di loro ha postato la foto dellosu un gruppo Facebook creato proprio per lo scambio di opinioni e consigli sui ristoranti. Stando al conto, i quattro clienti della taverna hanno speso per il loro pranzo poco più di 11 euro a testa. Una cifra davvero bassa che oggi è diventata praticamente impossibile da vedere. Emiliano, l'utente che ha voluto condividere la sua esperienza, ha commentato così il suo post: "Pranzo ottimo. Le porzioni erano giuste e cucinate molto bene". Il ristorante, quindi, è stato elogiato per il rapporto qualità-prezzo davvero eccellente. "Complimenti ai gestori", si legge in un commento sotto al post.