Scooter investe bimbo di 3 anni il conducente si dà alla fuga | grave incidente a Pozzuoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Dramma a: undi soli 3è stato investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali assieme al suo papà. Unoche stava transitando in quel momento lo ha colpito, con ilche invece di fermarsi per prestare soccorso si è poi dato. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale da un’ambulanza del 118: dopo aver ricevuto le prime cure ed essere stato stabilizzato, è stato prima portato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di, quindi trasferito all’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, per le cure mediche del caso. È ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo i medici che lo stanno assistendo.