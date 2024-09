Capitano non giocatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Il nome di Filippo Volandri è destinato a restare per sempre legato alla seconda Coppa Davis italiana di sempre. Una vittoria che ha coronato un percorso iniziato a gennaio 2021, con l’obiettivo di ripercorrere le orme della magnifica squadra del 1976. Lo scetticismo non è mancato, così come le critiche, già solo pensando alla fase a gironi dello scorso anno a Bologna, in cui gli azzurri avevano rischiato grosso l’eliminazione. Eppure, Volandri ha difeso le proprie scelte, sapendo che, con un’Italia sempre più forte, sarà sempre difficile accontentare tutti. Ma i risultati - e la capacità di creare un gruppo compatto, in cui anche Arnaldi riuscisse ad esprimersi come nella finale con l’Australia - gli hanno dato ragione, consegnandolo alla storia. Tanto che ora, quanto di buono fatto comeè quasi passato in secondo piano.