Arezzo la difesa va alla moviola Reparto in allarme | le contromosse

(Di martedì 10 settembre 2024) Tre punti in tre partite. L’di Troise e Cutolo è partito come aveva iniziato quello di Indiani e Giovannini un anno fa. Il giudizio sulla versione attuale, però, non può che essere più severo. La scorsa stagione, infatti, il Cavallino era una neopromossa che si riaffacciavaserie C con una rosa in gran parte confermata dD e tanti giovani debuttanti in C. Molti sono rimasti, ma vantano un anno di esperienza in più. Poi c’è il valore delle avversarie, oggettivamente diverso: nei primi tre turni l’del centenario vinse il debutto a Rimini, poi perse in casa con la Carrarese (che poi è andata in B) e a Pescara, con una compagine capace di arrivare sesta a fine torneo. Con tutto il rispetto per Vis Pesaro e Pineto, è difficilmente ipotizzabile che riescano a ottenere risultati analoghi.