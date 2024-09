Un lavoro medievale | una professione ancora attuale che non conosce epoche storiche

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 9 settembre 2024) La nostra epoca è il risultato di usanze e di attività antiche che oggi sono riuscite ad adattarsi all’avanzare del progresso e della tecnologia: ci sono alcune professioni senza scadenza che non soccombono al tempo che passa. Sicuramente molte di queste sono state costrette ad adattarsi a nuove tecniche non solo di produzione ma anche di svolgimento dandosi un volto nuovo ma non per questo perdendo in utilità. Una di queste professioni è proprio quella del fabbro. Sebbene le attività legate al suo settore siano iniziate davvero in epoca antica, il suo vero riconoscimento organizzato è avvenuto durante il medioevo, periodo in cui nacquero le prime corporazioni dei mestieri.