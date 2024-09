Tennis | Rafa Nadal è con Sinner | Non c’è nessun caso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Diversi attacchi, ma anche tanto sostegno. Una sorta di cinquanta e cinquanta per Jannik, ancora al centro delle attenzioni sulla presunta vicenda di doping dalla quale ilta altoatesino è uscito non colpevole. Mentre in tanti pongono l’accento sulla diversità di trattamento dedicata al numero uno delinternazionale, la leggendaha teso una mano nei confronti dell’azzurro mettendosi dalla sua parte. Le parole disu Jannik: “La giustizia fa il suo corso e noi dobbiamo sempre apprezzarla” (Credit foto – pagina Facebook delta italiano)“Non credo incheabbia voluto doparsi. Credo nella buona fede delle persone e nella giustizia.