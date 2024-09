Calcio a 5 | l’Italia femminile attesa al doppio test con la Slovacchia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) La nazionale italianadia 5 è pronta a tornare in campo. Le azzurre, che si sono ritrovate dopo la sosta estiva, saranno infatti protagoniste a Samorin – contro la– in unamichevole, con match in programma fra martedì 10 (ore 18.00) e mercoledì 11 settembre (ore 12.30). La ct Francesca Salvatore, al sito ufficiale della Divisionea 5 ha affermato: “Comincia per noi una stagione molto importante. Crediamo di aver seminato bene nel corso dell’ultima annata: è stato un cammino pieno, ben organizzato anche a livello di impegni, nel quale siamo riuscite ad affinare il lavoro di squadra sotto ogni punto di vista. È stato un anno che ha colmato tanti gap e ora che l’asticella si alza vogliamo raccogliere i frutti di tutto questo”, il riferimento è al percorso di qualificazione ai Mondiali 2025.