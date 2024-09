Anticipazioni prima puntata Temptation Island 10 settembre | scelte importanti

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Domani, martedì 10, andrà in onda ladella nuova stagione di. Il reality show incentrato sulle tentazioni si prepara a riaprire i battenti a distanza di un mese e mezzo circa dalla chiusura della scorsa edizione. Cosa c’è da aspettarsi da questa nuova edizione? Ecco alcunedi quello che accadrà. Ecco cosa succederà nelladidel 10Il 10, a partire dalle 21:45, su Canale 5 riapriranno i battenti di. Filippo Bisciglia è pronto a mettersi nuovamente in gioco in questa nuova avventura, sta di fatto che ieri a Verissimo ha fatto alcuni spoiler in merito a quello che accadrà. Laè, ovviamente, quella conoscitiva, in cui il pubblico potrà prendere visione dei video di presentazione integrali di tutte le coppie.